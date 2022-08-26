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Общество

Три площадки для школьников будут работать в Псковском музее 1 сентября

1 сентября Псковский музей-заповедник приглашает первоклассников вступить в клуб своих друзей, а тем, кто уже не первый год за школьной партой, прийти и обновить знания или выяснить что-то новое об истории своего края. Чтобы каждый смог найти себе дело по душе, будут работать сразу три площадки в разных частях музея. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском музее-заповеднике.

В главном здании Псковского музея-заповедника на улице Некрасова, 7 пройдёт музейное занятие «Путешествие буковки». Ребята смогут совершить путешествие по музейным залам, побывать в обновлённой картинной галерее, выполнить интересные задания.

Псковский кремль приглашает на интерактивную программу «Русский воин» в Приказной палате, где можно побывать на выставке «Ратная доблесть эпох» и увидеть вооружение русских воинов.

Во Дворе Постникова детей ждут на мастер-класс «Мастерство манерное» по созданию сувенира в технике верховой набойки.

В качестве приятного бонуса можно сделать классные фотографии в фотозоне в главном здании на Некрасова.

Акция проводится для организованных групп. Обязательна предварительная запись по телефонам (8 8112) 29-22-60, 8-911-358-08-16.

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