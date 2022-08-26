Башню – кладбище аистов демонтировали в Новосокольническом районе
Старую водонапорную башню, которая стала кладбищем птиц в деревне Паколово в Новосокольническом районе, демонтировали. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава муниципалитета Виталий Соловьёв.
«Сегодня гендиректор ООО «СПК Маевский» Андрей Пасуев организовал демонтаж неиспользуемой водонапорной башни, куда недавно попал, как в ловушку, молодой красивый аист, своевременно вызволенный из плена. Пока остатки башни лежат тут же, в траве, но в ближайшее время их увезут работники хозяйства и найдут им новое полезное применение. Молодцы, оперативность важна в любом деле», – похвалил коллег Виталий Соловьёв.
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