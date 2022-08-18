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«Знатный могильничек»: в Новосокольниках аисты гибнут в водонапорной башне

Фото: Мария Круглякова ("Знатный могильничек")

Аист провалился в водонапорную башню в деревне Паколово Новосокольнического района. Инцидент произошел 17 августа. Как написала жительница деревни в группе «Подслушано Новосокольники» в соцсети «ВКонтакте», это уже не первый случай - аисты там гибнут регулярно.

Башня, по словам женщины, стоит на протяжении 20 лет и не используется, верх уже сгнил и обвалился. «Не пора ли её уже снести, пока она не упала на трансформатор?!» - прокомментировала подписчица.

Сегодня в 9 утра сообщили, что провалившуюся в водонапорную башню птицу успешно достали, «аист жив и сразу поднялся на крыло». «Внутри знатный могильничек», - заметила женщина.

В администрации района сообщили, что на помощь выезжал сварщик предприятия, который сделал прорез в башне и вызволил попавшего туда аиста. В ближайшее время планируется демонтаж неиспользуемой башни.

Фото: Мария Круглякова (Аиста удалось спасти)

Однако, несмотря на хороший конец истории, жители района были возмущены тем, что спецслужбы бездействовали, и обратили внимание, что в регионе все еще остро стоит вопрос помощи животным.

Автор поста добавила, что МЧС не отзывается на обращения, связанные со спасением животных и птиц. Многие комментаторы подкрепили слова девушки историями, например, о том, как кошка месяц сидела на башне и хозяевам пришлось самим вызволять питомца «по гнилым доскам, рискуя своей жизнью».

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