Проект «Гений места» реализуют в библиотеке Острова

18:23, 26 августа 2022, ПАИ

Проект «Гений места» реализуют в Островской центральной районной библиотеке. Каждый желающий может благодаря этому проекту реализовать свои творческие задумки, пишет редакция газеты «Островские вести».

Под «гением места» подразумевается любой человек, который ищет знания, ресурсы, единомышленников и площадку, чтобы реализовать свой творческий замысел. В библиотеке он сможет проработать свою идею, получить новые знания для реализации проекта, который будет способствовать продвижению его региона в масштабах страны. Появился проект в конце 2021 года.

«О проекте мне рассказала заместитель директора Островской центральной районной библиотеки Надежда Анатольевна Гинчак, когда я только устроилась на работу. Вместе с ней и куратором проекта Семеном Андрияновичем Гинчаком мы работали над будущим проектом», – рассказала библиотекарь отдела обслуживания Татьяна Анопа.

Назвать проект решили «Остров – мой город», его идея заключается в том, чтобы для реализации проекта привлечь таланты со всего города. Среди партнёров – Детская школа искусств, Дом детского творчества, островские писатели и поэты, пишущие о родном крае и организации города.

«Мы также планируем привлекать к сотрудничеству в проекте творческих людей города: художников, поэтов, писателей, фотографов, видеографов, краеведов, музыкантов, идейных вдохновителей, создавать цикл видеороликов развлекательно-информационного характера о достопримечательностях Острова на видеохостинге Rutube, создать новостную ленту, публиковать посты в социальных сетях, на сайте библиотеки и сайтах партнёров, изготавливать сувениры и печатную продукцию для гостей города», – добавила Татьяна Анопа.

Реализация проекта «Остров – мой город» сможет превратить Остров из провинциального города в место притяжения туристов со всей России, отметили в редакции газеты.