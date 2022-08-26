Артековцы продолжают изучать основы биохимии человека вместе с преподавателями ПсковГУ

18:00, 26 августа 2022, ПАИ

Участники образовательной программы «Черноморский экологический патруль» продолжают изучать основы биохимии человека вместе с преподавателями Псковского государственного университета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Ребята примерили на себя роль экспериментаторов и провели качественные реакции на белки: нингидриновую, биуретовую, ксантопротеиновую, а также реакцию на обнаружение серы в белках. Артековцы доказали белковую природу человека, а в конце занятия рисовали бесцветным раствором фенолфталеина и проявляли рисунки раствором щелочи.

Напомним, в международном детском центре «Артек» стартовала тематическая смена в рамках дополнительной общеразвивающей программы «Черноморский экологический патруль», разработанной Псковским государственным университетом совместно с биологическим факультетом Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Смена продлится до 28 августа и по её завершению школьников пригласят на профильные мероприятия и олимпиады в МГУ и ПсковГУ, международные молодёжные конференции.