Минпросвещения разработало для школьников дополнительные занятия

21:04, 26 августа 2022, ПАИ

Минпросвещения опубликовало материалы для внеурочных занятий «Разговоры о важном». Второе внеурочное занятие, которое пройдет в рамках программы, посвятят патриотизму, который проявляется «прежде всего при проведении специальной военной операции». Об этом сегодня пишет издание «Коммерснтъ». Из документа следует, что школьники должны понять важность «возвращения» территорий Донбасса, так как «жители ДНР и ЛНР – русские люди».

Этот урок под названием «Наша страна – Россия» пройдет 12 сентября.

«Проявления подлинного патриотизма мы видим и сегодня, прежде всего при проведении специальной военной операции. Среди целей специальной военной операции – защитить население Донбасса, подвергавшееся издевательствам и притеснению со стороны киевского режима, разоружить Украину, не дать разместить на ее территории военные базы НАТО»,– написано в программе занятия.

«Разговоры о важном» – внеурочные занятия для школьников, которые начнутся с 1 сентября 2022 года. Они будут проходить один раз в неделю, первый будет посвящен Дню знаний. Среди тем уроков – знание отечественной истории и понимание сложностей современного мира.

ПАИ ранее писало, что каждая учебная неделя в школах Псковской области будет начинаться с поднятия флага и исполнения гимна.