С поднятия флага и исполнения гимна будет начинаться неделя псковских школьников

16:16, 11 августа 2022, ПАИ

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Каждый учебная неделя в школах Псковской области будет начинаться с поднятия флага и исполнения гимна. Об этом заявил врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 11 августа.

«На этот счет у нас есть методические рекомендации от Министерства просвещения РФ, в соответствии с которыми в образовательных организациях области будет еженедельно осуществляться поднятие флага и исполнение гимна», — рассказал Андрей Ермаков.

Он отметил, что, предположительно, мероприятие будет проходить по понедельникам, и подчеркнул, что «это не повинность, а возможность»,

Андрей Ермаков также обратил внимание на то, что в рамках классных часов в псковских школах каждую неделю планируют проводить «Разговоры о важном».

«Мы хотим говорить о важном: о базовых ценностях, внутренних установках гражданина здорового общества... Это все-таки школа, образование, поэтому мы будем помогать воспитывать лучшее», — сообщил Андрей Ермаков и подчеркнул, что в данном случае речь идет именно о воспитании, а не об агитации.