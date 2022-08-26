В Пушкиногорском районе задержали педофила-гастролёра

23:21, 26 августа 2022, ПАИ

В Псковской области задержали мужчину, которого обвиняют в серии преступлений сексуального характера в отношении детей. Родом он из Свердловской области. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе свердловского ГУ МВД России.

36-летний мужчина неоднократно судим, нигде не работает. Он был задержан на территории Пушкиногорского района, где скрывался.

«Когда его «брали», сопротивления он не оказывал. Убежище себе он нашёл в одном из учреждений, работая там за еду и жильё, и крайне удивившись, что за ним «опера» пришли так быстро, хотя искали его 1,5 месяца», – отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По словам Валерия Горелых, изначально подозреваемый хотел спрятаться на острове озера, однако добраться до него паромом не смог – не было денег. Из Свердловской области подозреваемый уехал на арендованном автомобиле «Рено». На нём мужчина добрался до Пермского края, откуда, бросив машину, на попутках приехал в Псков.

36-летний житель Свердловской области обвиняется в совершении шести эпизодов преступления в рамках части 5 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), а также трех эпизодов части 3 статьи 30, части 4 статьи 150 УК РФ (покушение на вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления) и части 1 статьи 30, части 3 статьи 158 УК РФ (приготовление к краже).

«По предварительным данным, одно из своих гнусных преступлений он совершил, якобы увидев из окон своего дома, как ребёнок, балуясь, бросил в окно камень. Злоумышленник поймал мальчика, затащил в салон машины, где под угрозой ножа надругался над ним», – отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

С конца апреля по середину июля 2021 года мужчина совершил ряд преступлений сексуального характера в отношении 10-летнего мальчика. А в сентябре прошедшего года обвиняемый совершил аналогичное преступление в отношении 12-летнего мальчика. При этом под угрозой убийства он попытался вовлечь ребёнка в совершение кражи.

«По замыслу обвиняемого, подросток должен был поджечь баню, чтобы владельцы жилья отвлеклись на тушение пожара, а ребёнок в это время должен был украсть из дома имущество, но мальчик сумел убежать и обратиться за помощью», – отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что обвиняемый вменяем и отдавал себе отчет в совершаемых действиях.

«С учётом установленных в ходе расследования обстоятельств, следователь СКР обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу», – отметили в пресс-службе ведомства и уточнили, что областной суд ходатайство удовлетворил. Свою вину мужчина признал частично, пишет «АиФ-Псков»

За совершение наиболее тяжкого из преступлений мужчине грозит до 20 лет лишения свободы или в виде пожизненного лишения свободы.