На «Госуслугах» временно не доступен раздел для оформления паспортов и регистраций

23:36, 26 августа 2022, ПАИ

Раздел по получению паспортов, а также по регистрации и оформлению приглашений на въезд в РФ временно недоступен на портале «Госуслуг», сообщает ТАСС.

При переходе на вкладку «Паспорта, регистрации, визы» пользователи видят сообщение: «Сервис МВД не отвечает. Попробуйте подать заявление позже».

Ранее консульский департамент МИД РФ сообщил, что приостанавливает прием заявлений на выдачу загранпаспортов со сроком действия 10 лет по техническим причинам.

В департаменте уточнили, что оформление паспортов сроком действия пять лет продолжится без изменений в установленном порядке в качестве первичного, взамен действующего, использованного, утраченного либо испорченного.

О возобновлении приема будет сообщено дополнительно на сайте www.kdmid.ru и сайтах дипломатических представительств РФ за рубежом, отмечается в сообщении.