Глава Великих Лук наградил великолучан в честь Дня города

11:34, 27 августа 2022, ПАИ

Благодарственными письмами были награждены великолучане, внесшие вклад в развитие Великих Лук в честь празднования Дня города. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил глава Великих Лук Николай Козловский.

«В торжественной обстановке благодарственные письма от Главы города получили великолучане, которые своим трудом вносят вклад в развитие города. Среди них представители разных профессий, рабочие и врачи, учителя и деятели искусства, полицейские и пожарные», – написал градоначальник.