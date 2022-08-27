Три банки кофе пытался украсть пскович из магазина на улице Труда

11:44, 27 августа 2022, ПАИ

Подозреваемого в краже из магазина задержали росгвардейцы в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 36-летнего местного жителя, который пронёс через кассовый узел три банки кофе, при этом не заплатив за них.

По данному факту проводится проверка.