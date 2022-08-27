День бокса отмечают сегодня в мире

12:31, 27 августа 2022, ПАИ

Начиная с 2018 года, ежегодно 22 июля отмечался Международный день бокса. Однако в 2021 году празднование решено было перенести на 27 августа, сообщает calend.ru.

Это решение было принято президентом Международной ассоциации бокса (англ. International Boxing Association, AIBA) Умаром Кремлевым. «Мы приняли решение о переносе Международного дня бокса на 27 августа. Как раз в эти сроки когда-то проходил первый чемпионат мира по боксу. Наша задача, чтобы во всех 203 странах, которые входят в AIBA, на центральные площади вышли спортсмены», – говорил он.

Бокс (от англ. Boxing) – контактный вид спорта, в котором спортсмены наносят друг другу удары кулаками в специальных перчатках. Бой длится до 12 раундов, а контролирует происходящее на ринге рефери. Победа присваивается, когда соперник сбит с ног и не может подняться в течение десяти секунд (нокаут) или если он получил травму, не позволяющую продолжать бой (технический нокаут). Если после установленного количества раундов поединок не был прекращён, то победитель определяется оценками судей.

Самые ранние свидетельства подобных состязаний датируются третьим тысячелетием до нашей эры, они запечатлены ещё на шумерских, египетских и минойских рельефах. Причём древнеегипетский рельеф второго тысячелетия до н. э. запечатлел не только боксёров, но и зрителей. Кулачные бои также описывались в древних индийских текстах – Ведах, Рамаянах и других.

Принято считать, что спортивным единоборством бокс стал в 688 году до н. э., когда кулачные бои впервые были включены в программу античных Олимпийских игр. В современном виде бокс зародился в Англии в начале XVIII века, а с возрождением олимпийского движения бокс также вошёл в список олимпийских видов спорта – с 1920 года. Причём в некоторых странах существуют собственные разновидности бокса – французский бокс во Франции, летхвей в Мьянме, Муай Тай в Таиланде.