Сухой и тёплый день ожидается в Псковской области 21 июня

12:30, 20 июня 2025, ПАИ

21 июня в Псковской области ожидается переменная облачность без существенных осадков, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью +4...+9 градусов, днем +18...+23 градуса. Атмосферное давление ниже нормы.