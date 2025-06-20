Сухой и тёплый день ожидается в Псковской области 21 июня
21 июня в Псковской области ожидается переменная облачность без существенных осадков, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Будет дуть западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью +4...+9 градусов, днем +18...+23 градуса. Атмосферное давление ниже нормы.
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