Новый цветник в форме числа 80 появился в Пушкинских Горах

12:24, 20 июня 2025, ПАИ

Около Научно-культурного центра Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», в посёлке Пушкинские Горы, создан новый цветник в форме числа 80 – в ознаменование 80-летия Победы Красной армии в Великой Отечественной войне.

Как рассказали ПАИ в музее-заповеднике, работу выполнили сотрудники музейной службы лесов и парков. Руководитель этой службы, главный хранитель музейных лесов и парков «Михайловского» Галина Пиврик рассказала, что трафареты были изготовлены и размещены на газоне западного склона, недалеко от входа в экскурсионный отдел Пушкинского заповедника, уже несколько дней назад. Но высадить цветы музейщикам мешала непогода. «Теперь, когда в дождях случилась пауза, цветы высажены, – рассказала хранитель. – В этом году цветник сформирован из сальвии блестящей, цветущей красными цветами. Красный цвет выбран не случайно, это цвет Знамени Победы».

В «Михайловском» напомнили, что цветники-числа около музейного НКЦ создают уже четвёртый год подряд. В первый раз такую задумку осуществили в честь столетия послереволюционного возрождения Пушкинского заповедника, а в прошлом году цветами выложили юбилейную пушкинскую дату – 225. За цветниками, как и за всеми зелёными насаждениями Пушкинского заповедника, здесь внимательно ухаживают, от поздней весны и до глубокой осени, сменяя растения по мере их отцветания.