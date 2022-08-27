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Общество

Жара до +32 градусов прогнозируется в Псковской области 28 августа

28 августа в Псковской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе составит ночью от +10 до +15 градусов, днём – от +27 до +32.

Будет дуть южный ветер со скоростью 2 – 7 метров в секунду. Атмосферное давление будет низким.

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