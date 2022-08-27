Ремонт дороги до псковской деревни Котово планируют завершить раньше срока

15:29, 27 августа 2022, ПАИ

Участок автомобильной дороги Псков – Торошино – до деревни Котово планируют отремонтировать раньше установленного срока, сообщили Псковскому агентству информации в администрации Псковского района.

360 метров дороги ремонтируют по многочисленным просьбам жителей деревни Котово в рамках муниципального контракта.

Подрядная организация заменит асфальтобетонное покрытие площадью 2 160 квадратных метров. Для этого дорожники используют асфальтобетонную смесь А16ВТ («верхний тяжёлый») на габбро-диабазе, что соответствует требованиям ГОСТ для дорог с высокой интенсивностью движения. Также будет произведено укрепление обочин смесью С-11 толщиной 10 сантиметров.

Работы планируется завершить раньше установленного срока – до 30 августа.