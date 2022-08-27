Работу регионального сосудистого центра оценили в Псковской области

23:31, 27 августа 2022, ПАИ

Состоялось итоговое совещание с участием эксперта-аналитика НМИЦ по неврологии Минздрава России Сергеем Галкиным, сообщает официальный telegram-канал Комитета по здравоохранению Псковской области.

Дана оценка состояния оказания медицинской помощи пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения, работы Регионального сосудистого центра (РСЦ) и первичных сосудистых отделений (ПСО).

Специализированная медицинская помощь пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения в Псковской области оказывается в неврологических отделениях для больных с острым нарушением мозгового кровообращения на базе Псковской областной клинической больницы, Великолукской межрайонной больницы и Островской межрайонной больницы.