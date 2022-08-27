Полицейские помогли многодетной семье из Псковского района подготовиться к новому учебному году

23:57, 27 августа 2022, ПАИ

В преддверии начала нового учебного года и в рамках акции «Помоги пойти учиться» сотрудники полиции и представители общественности посетили семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники ОПДН ОМВД России по Псковскому району и члены Общественного совета при УМВД России по Псковской области поздравили детей с наступающим праздником - Днем знаний, вручили им подарки - канцелярские принадлежности, игрушки, развивающие игры и пожелали быть дружными, старательными, успешно постигать школьные дисциплины.

Помощь детям была оказана членом Общественного совета при региональном УМВД Виктором Петкевичем и Российской Церковью христиан веры евангельской «Еммануил».

В завершение встречи сотрудник полиции напомнила ребятам основы собственной безопасности, правила дорожного движения и нормы поведения в общественных местах.

Юные псковичи поблагодарили гостей за заботу и обещали выполнить все их пожелания.