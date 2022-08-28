День шахтера отмечают сегодня в России

09:02, 28 августа 2022, ПАИ

День шахтера ежегодно отмечают в последнее воскресение августа. В 2022 году праздник приходится на 28 августа год и проходит 75 раз. Суть праздника – почтить труд работников горной промышленности и показать их вклад в экономику страны.

Сам праздник был утвержден указом Президиума Верховного Совета СССР в 1980 году. Приурочен к трудовому рекорду А. Стаханова 31.08.1935 по добыче угля.