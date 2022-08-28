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Общество

Псковичам предлагают службу по контракту в Чечне

Управление Росгвардии по Псковской области производит отбор граждан в войсковую часть 3025 (Грозный, Чечня) для прохождения военной службы по контракту в должностях сержантов и солдат. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Требования к кандидатам: гражданство РФ, возраст от 18 до 40 лет, годность по состоянию здоровья (категории от А до Б-3 включительно), отсутствие судимостей (даже снятых или погашенных), среднее (общее) полное, профессиональное (высшее) образование или служба в армии.

Физическая подготовка к сдаче нормативов: подтягивание на перекладине – не менее десяти раз, бег 100 метров – не более 15 секунд, бег 1000 метров – не более четырёх минут.

Условия прохождения военной службы: зарплата от 40 тысяч рублей, полный соцпакет, бесплатное лечение военнослужащего, обеспечение бесплатным трёхразовым питанием и вещевым имуществом (формой), возможность участия в накопительно-ипотечной системе, проживание в общежитии казарменного типа, ежегодное предоставление оплачиваемого отпуска от 30 суток (в зависимости от выслуги лет), возможность ежегодного санаторно-курортного лечения на льготных условиях, обязательная ежегодная материальная помощь в размере одного оклада денежного содержания, карьерный рост.

За более подробной информацией следует обращаться по телефонам: 73-43-13, 8-906-223-65-00, 8-911-366-21-41.

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