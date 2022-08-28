Великолучанка перевела мошенникам 165 тысяч рублей

13:08, 28 августа 2022, ПАИ

Жительница Великих Лук перевела мошенникам 165 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ОМВД России по городу Великие Луки обратилась 36-летняя местная жительница. Девушка сообщила, что на её мобильный телефон поступил звонок: собеседник представился работником банка и сообщил, что необходимо предотвратить оформление несанкционированного кредита. Великолучанка следовала инструкциям собеседника и через приложение мобильного банка перевела на указанные номера телефонов 165 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело, расследование продолжается.