Утонувший автомобиль обнаружен в реке Великой
В Псковском районе у деревни Малая Гоголёвка в реке Великой утонул автомобиль.
На место проишествия выдвинулись все оперативные службы города.
По прибытию на место обнаружен утонувший автомобиль марки Renault Logan на удалении 20 метров от берега и на глубине 2–х метров.
Спасатели АСС исследовали автомобиль на наличие в нем людей, никого не было обнаружено.
Находившийся на месте владелец автомобиля не смог объяснить как транспортное средство оказалось в воде.
На месте работали бригада скорой помощи, сотрудники АСС, ДПС, МЧС, полиции и участковый.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>