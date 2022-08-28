Утонувший автомобиль обнаружен в реке Великой

13:45, 28 августа 2022, ПАИ

В Псковском районе у деревни Малая Гоголёвка в реке Великой утонул автомобиль.

На место проишествия выдвинулись все оперативные службы города.

По прибытию на место обнаружен утонувший автомобиль марки Renault Logan на удалении 20 метров от берега и на глубине 2–х метров.

Спасатели АСС исследовали автомобиль на наличие в нем людей, никого не было обнаружено.

Находившийся на месте владелец автомобиля не смог объяснить как транспортное средство оказалось в воде.

На месте работали бригада скорой помощи, сотрудники АСС, ДПС, МЧС, полиции и участковый.

Обстоятельства произошедшего выясняются.