Традиционный праздник народа сето стартует в Печорском районе
Сегодня в деревне Сигово Печорского района проходит праздник Кирмаш. Сообщает корреспондент районной газеты «Печорская правда».
До начала празднования Кирмаш в деревне Сигово (Печорский район) остаются считанные минуты. Гостей столько, что припарковать автомобиль можно с трудом.
Кирмаш – традиционный праздник малого народа сето, компактно проживающего в России и Эстонии.
Главная интрига праздника – будут ли гости из-за рубежа...
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