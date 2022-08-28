Традиционный праздник народа сето стартует в Печорском районе

16:12, 28 августа 2022, ПАИ

Сегодня в деревне Сигово Печорского района проходит праздник Кирмаш. Сообщает корреспондент районной газеты «Печорская правда».

До начала празднования Кирмаш в деревне Сигово (Печорский район) остаются считанные минуты. Гостей столько, что припарковать автомобиль можно с трудом.

Кирмаш – традиционный праздник малого народа сето, компактно проживающего в России и Эстонии.

Главная интрига праздника – будут ли гости из-за рубежа...