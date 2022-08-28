Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Новоржеве прошла презентация нового выпуска альманаха

«Костёр у Сороти» разгорелся в 13-й раз, сообщает газета «Земля новоржевская».

В Новоржевском районном Доме культуры состоялась презентация нового выпуска альманаха. Мероприятие подготовили и вели работники районной библиотеки.

В этом году исполнилось 30 лет со дня выхода в свет первого сборника произведений местных авторов. Он был сдан в печать 28 апреля 1992 года и вышел тиражом 3 тысячи экземпляров. Его первым составителем и вдохновителем был наш коллега, журналист Алексей Болдин. Разрыв между оформлением книги и ее выходом в свет затянулся на долгих два года. Поэтому Алексей Алексеевич, рано ушедший из жизни, так и не увидел плоды своего труда. Но его дело было продолжено.

В течение трех десятков лет сборник произведений местных авторов «Костер у Сороти» издавался не ежегодно, но довольно регулярно. Над каждым выпуском трудился коллектив единомышленников. А администрация района находила возможность для финансовой поддержки. Предыдущий, 12-й выпуск, был издан в 2018 году.

Нынешний выпуск посвящён 95-летию Новоржевского района и издан также на средства районного бюджета, но небольшим тиражом, всего сто экземпляров. В него вошли лирические произведения как уже известных читателю авторов, так и дебютантов «Костра». Прозы в новом сборнике совсем немного.

Большинство авторов лично приняли участие в презентации сборника. Каждый из них получил экземпляр в подарок. Перед собравшимися выступили редактор-составитель «Костра» с 2004 года Василий Колосов, начальник отдела по культуре, спорту и молодёжной политике администрации Новоржевского района Оксана Жлудова, авторы Марина Пахоменкова, Наталья Барихновская, Лилия Минина. Стихи, вошедшие в сборник, звучали со сцены в исполнении самих авторов и работников библиотеки Оксаны Новиковой и Татьяны Бузулевой. Выход в свет ещё одного выпуска «Костра у Сороти» стал возможен благодаря не только авторам, которые направили свои творческие работы, но и благодаря многим людям, которые трудились над его изданием.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

28 августа 2022

Дмитрий Месхиев объяснил псковичам, зачем нужна цензура и почему нельзя запрещать мат
28 августа 2022

ФОТОФАКТ: Очередные проделки вандалов в Пустошке
28 августа 2022

Более 1000 человек посетили фестиваль Кирмаша
28 августа 2022

50 псковских мотоциклистов совершили мотопробег Псков – Остров – Гораи
28 августа 2022

Возгорание лестничной клетки произошло в Пскове
28 августа 2022

В Печорском районе проходит масштабный этнокультурный фестиваль
28 августа 2022

В Новоржеве прошла презентация нового выпуска альманаха

28 августа 2022

Денис Мацуев: Классическая музыка является первым терапевтом

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...