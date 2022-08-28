В Новоржеве прошла презентация нового выпуска альманаха

19:34, 28 августа 2022, ПАИ

«Костёр у Сороти» разгорелся в 13-й раз, сообщает газета «Земля новоржевская».

В Новоржевском районном Доме культуры состоялась презентация нового выпуска альманаха. Мероприятие подготовили и вели работники районной библиотеки.

В этом году исполнилось 30 лет со дня выхода в свет первого сборника произведений местных авторов. Он был сдан в печать 28 апреля 1992 года и вышел тиражом 3 тысячи экземпляров. Его первым составителем и вдохновителем был наш коллега, журналист Алексей Болдин. Разрыв между оформлением книги и ее выходом в свет затянулся на долгих два года. Поэтому Алексей Алексеевич, рано ушедший из жизни, так и не увидел плоды своего труда. Но его дело было продолжено.

В течение трех десятков лет сборник произведений местных авторов «Костер у Сороти» издавался не ежегодно, но довольно регулярно. Над каждым выпуском трудился коллектив единомышленников. А администрация района находила возможность для финансовой поддержки. Предыдущий, 12-й выпуск, был издан в 2018 году.

Нынешний выпуск посвящён 95-летию Новоржевского района и издан также на средства районного бюджета, но небольшим тиражом, всего сто экземпляров. В него вошли лирические произведения как уже известных читателю авторов, так и дебютантов «Костра». Прозы в новом сборнике совсем немного.

Большинство авторов лично приняли участие в презентации сборника. Каждый из них получил экземпляр в подарок. Перед собравшимися выступили редактор-составитель «Костра» с 2004 года Василий Колосов, начальник отдела по культуре, спорту и молодёжной политике администрации Новоржевского района Оксана Жлудова, авторы Марина Пахоменкова, Наталья Барихновская, Лилия Минина. Стихи, вошедшие в сборник, звучали со сцены в исполнении самих авторов и работников библиотеки Оксаны Новиковой и Татьяны Бузулевой. Выход в свет ещё одного выпуска «Костра у Сороти» стал возможен благодаря не только авторам, которые направили свои творческие работы, но и благодаря многим людям, которые трудились над его изданием.