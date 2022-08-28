Денис Мацуев: Классическая музыка является первым терапевтом

19:02, 28 августа 2022, ПАИ

Денис Мацуев дал небольшой комментарий прессе перед концертом. По его мнению, классическая музыка в данный момент нужна слушателю и зрителю как никогда раньше.

Приезд с концертом в Псков – знаковое событие для участников Crescendo. «Для нас это точка достижения, точка силы», - заявляет артист. Псков коллектив любит за богатую историю, красоту и неповторимый стиль. И, естественно, за публику.

Денис Мацуев также ответил на вопрос о том, считает ли он, что классическая музыка и эстрадная борется за слушателей в виде молодежи. На его взгляд, за последние 20 – 25 лет молодежи среди слушателей стало в разы больше и это общая заслуга.

В планах у участников Crescendo в следующем году приехать с фондом «Новые имена», а также дать мастер-классы знаменитых профессоров для пополнения рядов Crescendo.