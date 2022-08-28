Дмитрий Месхиев объяснил псковичам, зачем нужна цензура и почему нельзя запрещать мат

22:06, 28 августа 2022, ПАИ

Художественный руководитель Псковского театра драмы, известный российский кино- и театральный режиссёр, продюсер, сценарист и общественный деятель Дмитрий Месхиев объяснил псковским библиолюбам, почему нельзя запрещать мат и зачем нужна цензура, сообщили Псковскому агентству информации в Псковской городской библиотеке.

На встрече с читателями Центральной городской библиотеки Пскова, которые пришли на просмотр фильма «Циники», режиссёр этого фильма также признался, что сам не видел эту свою картину с 90-х годов.

Напомним, что бесплатный показ кинофильма «Циники», снятого Дмитрием Месхиевым по одноимённому роману Анатолия Мариенгофа, псковские библиотекари приурочили к Дню российского кино и 125-летию Мариенгофа. Для Дмитрия Месхиева, как он признался, это стало большой неожиданностью. Он также рассказал, что прочёл роман Мариенгофа ещё до того, как эта книга была официально напечатана в СССР, – в самиздате. И что набранных вручную на машинке «Циников» ему дала почитать не кто-нибудь, а актриса Екатерина Сергеевна Васильева, которая потом стала монахиней.

«Я тогда был молодой, неопытный и очень загорелся этой историей». Дмитрий Месхиев, кроме того, объяснил, что все тогда «болели модернизмом и постмодернизмом» и на «новом витке жизни» стремились создать что-то новое.

А те из собравшихся в библиотеке псковичей, кто посмотрел «Циников» ещё тогда, вспомнили, что для них этот фильм стал чем-то вроде «глотка свежего воздуха». «Как у вас вообще получилось снять такую картину?» – спросили они у режиссёра.

«По знакомству», – ответил Дмитрий Месхиев. С кем-то из тех, кого он привлёк к созданию фильма «Циники», он дружил (например, со сценаристом Валерием Тодоровским), с кем-то его тогда связывали ещё более тесные отношения (например, с актрисой Ириной Розановой, которую режиссёр, по его словам, взял в этот фильм, «потому что у него выхода другого не было»). В общем, он сказал, что во время работы над фильмом «Циники» все его создатели дружили между собой. И что это «перстами робких учениц снятое кино», его второй фильм после «Гамбринуса», снятый так давно, что теперь эта кинокартина, возможно, уже безнадёжно устарела («Я, правда, не знаю: устарел этот фильм или нет»).

Собравшиеся начали спрашивать Дмитрия Месхиева про другие его фильмы и особенно про картину «Хорошие девочки попадают в рай». Мол, насколько серьёзно режиссёр относится к подбору музыки для таких проектов.

Дмитрий Месхиев ответил, что он всегда относится серьёзно ко всем нюансам своей работы, если снимает фильм всерьёз, а не «шаляй-валяй» («А иногда я снимал кино шаляй-валяй, чтобы денег заработать», но «Хорошие девочки попадают в рай», дескать, не тот случай).

Тогда псковским библиолюбам стало интересно, почему в этом фильме герои ругаются матом: «Без мата нельзя?»

«Я не считаю, что нельзя, – стал объяснять Дмитрий Месхиев. – Я считаю, что должна быть возможность делать и так, и так…»

По его словам, если необходимо показать, как герои картины общаются на самом деле, то без мата никак. Ведь все на нём разговаривают: «Если нам падает на ногу тарелка, то слово «**ть» мы скажем – это вещь непоколебимая. Я считаю, что просто эти вещи нельзя запрещать, но и бравировать ими нельзя».

При этом на вопрос: «Нужна ли цензура?» Дмитрий Месхиев ответил: «Конечно, нужна».

И дело тут, по его словам, «не в худсоветах». Без цензуры, убеждён Дмитрий Месхиев, «разнообразные деятели искусств будут спекулировать полной свободой», а полная свобода, с его точки зрения, «это вред». «Духовная цензура», сказал он, нужна, потому что нельзя ни при каких условиях оскорблять, например, служителей церкви, матерей, беременных женщин, Родину, военных…

«А у нас странные вещи какие-то происходят, – добавил он. – При том, что у нас запрещают мат, одновременно в интернете идут прямые оскорбления военных, которые воюют на Донбассе. Неважно, кто как к этому относится, можно осуждать или не осуждать, но оскорбление людей, которые рискуют своей жизнью, должно подвергаться цензуре, и это правильно. А мат… ну что мат».

Когда начался показ фильма «Циники», Дмитрий Месхиев, несмотря на все уговоры собравшихся, покинул библиотеку. По его словам, он боится, что его фильм никому сегодня не понравится: «А если не понравится, то мне будет стыдно, я начну нервничать».

Кроме того, Дмитрий Месхиев попенял работником Центральной городской библиотеки, что у них в читальном зале нет кондиционера, и поэтому там слишком душно.