Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

На фестивале народностей в Печорах побывали гости из Удмуртии

Председатель Печорской районной общественной организации «Этнокультурное общество народа сето» Хелью Маяк поблагодарила руководство региона за внимание к коренному народу. Хелью Маяк отметила, что праздник прошел красиво, с присущими народу сето гостеприимством и добродушием, сообщает газета «Печорская правда».

В этот день в деревне Сигово по традиции можно было полюбоваться уникальными костюмами и украшениями сето, попробовать блюда национальной кухни и услышать песни «леело» – объект нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

В концертной программе фестиваля приняли участие гости из Удмуртии, фольклорный коллектив Soikkolaiset Ижорской общины «Шойкула», вепсский фольклорный ансамбль «Вараста», ансамбли из Республики Коми и Марий Эл. Кроме того, перед зрителями выступили этнографический ансамбль «Птенцы» из Печорской лингвистической гимназии, семейный сетоский ансамбль «Каарахельбе» и псковский ансамбль «Сказ».

Наталья Дубровская вручила всем  представителям ансамблей малых народностей благодарность, а также выразила надежду, что в следующем году традиционный праздник сможет стать еще более масштабным и географичным.

Представители сето проживают на территории Печорского района Псковской области и соседней Эстонии. Постановлением Правительства РФ они были внесены в Единый перечень коренных малочисленных народов страны как малочисленная финно-угорская этническая группа. Народ сето имеет свой язык и исповедует православие.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

28 августа 2022

Метеорный поток Персеиды запечатлел псковский астроном-любитель
28 августа 2022

Несколько тысяч жителей и гостей Пскова посетили концерт «Хороша, родная»
28 августа 2022

Псков вошёл в «Серебряный маршрут» туристического поезда
28 августа 2022

В Стругах Красных жительница выращивает помидоры на подоконнике

28 августа 2022

На фестивале народностей в Печорах побывали гости из Удмуртии
28 августа 2022

Спортивные соревнования по лыжероллерам прошли в Острове

28 августа 2022

Дмитрий Месхиев объяснил псковичам, зачем нужна цензура и почему нельзя запрещать мат
28 августа 2022

ФОТОФАКТ Очередные проделки вандалов в Пустошке

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...