На фестивале народностей в Печорах побывали гости из Удмуртии

22:54, 28 августа 2022, ПАИ

Председатель Печорской районной общественной организации «Этнокультурное общество народа сето» Хелью Маяк поблагодарила руководство региона за внимание к коренному народу. Хелью Маяк отметила, что праздник прошел красиво, с присущими народу сето гостеприимством и добродушием, сообщает газета «Печорская правда».

В этот день в деревне Сигово по традиции можно было полюбоваться уникальными костюмами и украшениями сето, попробовать блюда национальной кухни и услышать песни «леело» – объект нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

В концертной программе фестиваля приняли участие гости из Удмуртии, фольклорный коллектив Soikkolaiset Ижорской общины «Шойкула», вепсский фольклорный ансамбль «Вараста», ансамбли из Республики Коми и Марий Эл. Кроме того, перед зрителями выступили этнографический ансамбль «Птенцы» из Печорской лингвистической гимназии, семейный сетоский ансамбль «Каарахельбе» и псковский ансамбль «Сказ».

Наталья Дубровская вручила всем представителям ансамблей малых народностей благодарность, а также выразила надежду, что в следующем году традиционный праздник сможет стать еще более масштабным и географичным.

Представители сето проживают на территории Печорского района Псковской области и соседней Эстонии. Постановлением Правительства РФ они были внесены в Единый перечень коренных малочисленных народов страны как малочисленная финно-угорская этническая группа. Народ сето имеет свой язык и исповедует православие.