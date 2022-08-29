Псковский военнослужащий победил во всероссийском конкурсе врачей

12:23, 29 августа 2022, ПАИ

Военнослужащий медицинской роты 234-го гвардейского Черноморского ордена Кутузова имени Александра Невского десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ Никита Колосов победил во всероссийском конкурсе врачей в номинации «За медицинскую помощь пострадавшим во время войн, террористических актов и стихийных бедствий».

Минздрав России подвел итоги всероссийского конкурса врачей и назвал победителей в каждой из номинаций. Выбраны 162 победителя в 36 номинациях.

Их оценивали по таким критериям, как «Профессиональная деятельность», «Квалификация», «Деловые качества», «Морально-этические качества», «Личные качества», «Наставничество».

Победители получат премии в размере от 200 тысяч до 3 млн рублей.