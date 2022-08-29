17 человек пострадали в ДТП в Псковской области за неделю

13:07, 29 августа 2022, ПАИ

16 дорожно-транспортных происшествий произошло в Псковской области за минувшую неделю. Погиб один человек, ещё 17 получили травмы различной степени тяжести. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном УГИБДД УМВД России.

Всего с 22 по 28 августа сотрудники Госавтоинспекции области пресекли 1 563 административных правонарушения.

Кроме того, они выявили 46 водителей, которые сели за руль пьяными, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения – пять человек.