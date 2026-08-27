Сотрудники Росгвардии в Псковской области пресекли два хищения за минувшие сутки

11:33, 27 августа 2026, ПАИ

Два хищения пресекли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии за минувшие сутки на территории Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

26 августа около 16 часов на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области поступил сигнал «Тревога» из магазина, расположенного на улице Труда в Пскове.

На место происшествия незамедлительно прибыла группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Сотрудники задержали псковичку 1994 года рождения, подозреваемую в хищении крема из торгового зала.

Около 21 часа сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, патрулируя улицы посёлка Бежаницы, получили информацию, что из магазина на улице Смольной поступил сигнал «Тревога».

Росгвардейцы оперативно выдвинулись на место и по прибытии задержали мужчину 1989 года рождения, который похитил спиртные напитки. По данным фактам проводятся проверки.