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Общество

Андрей Ермаков доложил Михаилу Ведерникову о подготовке к новому учебному году и строительстве новых школ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с врио председателя регионального комитета по образованию Андреем Ермаковым, в рамках которой шла речь о подготовке образовательных и дошкольных учреждений к новому учебному году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В новом учебном году Псковская область примет участие в нескольких федеральных проектах. Один из них — организация работы в информационной системе «Моя школа». Региональная система была внедрена в состав федеральной первой в России. «Моя школа» — хранилище подтвержденных учебных материалов для педагогов, а также электронный дневник и классный журнал.

«С нового учебного года система полноценно заработает в регионе?» — уточнил губернатор. Врио председателя комитета ответил утвердительно.

Еще два проекта — «Школа Минпросвещения РФ», где концентрируются передовые практики организации учебного процесса, а также проект внеклассных занятий для формирования личности школьника «Разговоры о важном». В рамках последнего регион получит 17 млн рублей для оборудования школ флагштоками и техникой для организации подъема флага и исполнения гимна страны.

Отдельно на встрече Михаил Ведерников обратился к теме строительства школы на улице Заслонова в Великих Луках. Андрей Ермаков обозначил основную задачу — выдать лицензию образовательному учреждению до конца августа. Здание уже проходит приемку, на прилегающей территории ведется благоустройство, в бассейне организована пусконаладка оборудования. Вопрос ближайшей перспективы — передача объекта на баланс муниципалитету.

Также губернатор отметил рост обращений от родителей школьников, которые обеспокоены возможным изменением формата обучения из-за масштабной ремонтной кампании: 33 школы Псковской области капитально реконструируются в рамках программы «Модернизация школьных систем образования». На эти цели из федерального бюджета направлено 1,5 млрд рублей.

Андрей Ермаков доложил, что за последнюю неделю совершены контрольные выезды на ряд объектов и под председательством первого вице-губернатора Веры Емельяновой прошло совещание в формате ВКС с руководителями муниципалитетов и подрядчиками, где все актуальные вопросы были разобраны. Предполагается, что к началу учебного года все работы для своевременного начала процесса обучения, в том числе по уборке школ, будут завершены.

«Родительское сообщество получает недостаточную обратную связь», — заметил губернатор и поручил исправить ситуацию. Андрей Ермаков отметил, что школы организуют рассылку фотоотчетов по выполненным работам, а также доведут информацию об организации учебного процесса на родительских собраниях.

Что касается модернизации учреждений образования в приграничных районах, то, как доложил врио председателя комитета, из четырех объектов работы по обустройству котлована уже начались в Себежском районе. По словам Андрея Ермакова, к работе строители приступили активно.

В Пыталовском районе проект прошел государственную экспертизу, ведется подготовка к конкурсным процедурам на определение подрядчика. Проекты Печорского и Гдовского районов находятся на разных стадиях экспертизы.

«Мы движемся и рассчитываем выполнить свои обязательства в срок», — подчеркнул Андрей Ермаков. Михаил Ведерников в свою очередь поручил держать ход реализации таких важных для региона проектов на особом контроле.

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