Декада знаний пройдёт в библиотеках Пскова

13:27, 29 августа 2022, ПАИ

Псковские библиотекари традиционно проведут в начале сентября Декаду знаний. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковской городской библиотеке.

В городских библиотеках пройдут выставки книг и художественных произведений, будут организованы экскурсии заседания киноклубов, специальные культурно-образовательные и литературно-просветительские программы.

1 сентября библиотекари и самые активные читатели примут участие во всероссийском осеннем интеллектуальном забеге «Бегущая книга – 2022». Кроме того, библиотекари проведут со школьниками специальные занятия по профилактике экстремизма и терроризма, посвящённые Дню солидарности в борьбе с терроризмом, и памятные мероприятия, посвящённые Дню окончания Второй мировой войны.

С подробной программой Декады знаний можно ознакомиться здесь.