Две выставки о Петре Первом откроются в Пскове

15:30, 29 августа 2022, ПАИ

Две выставки, посвящённые 350-летию Петра Первого, откроются в Поганкиных палатах и Палатах Постникова Псковского музея-заповедника 2 и 5 сентября. Выставки организуют ГМЗ «Петергоф» и музей-заповедник «Царское Село». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Выставочный проект «Пространство Петра – пространству России» реализуется в рамках национального проекта «Культура» специально к 350-летию со дня рождения Петра I и объединяет Псковский, Владимиро-Суздальский и Новгородский музеи-заповедники.

Выставочное повествование включает сюжеты из отрочества и юности будущего монарха, его заграничных путешествий и военных триумфов. Масштабные полотна на исторические сюжеты были созданы мастерами Санкт-Петербургской академии художеств специально для исторической реконструкции празднования 200-летнего юбилея Петра I и показаны на Марсовом поле

Выставочный проект «Пётр I. Начало янтарного пути» рассказывает об одном из ярких эпизодов петровской эпохи и российской истории в целом – о появлении в России Янтарной комнаты, созданной в Пруссии и подаренной Петру I прусским королем Фридрихом Вильгельмом I. Одна из задач выставки – показать многогранную личность русского царя, ценителя искусства и собирателя раритетов. Проект охватил несколько городов, включая Светлогорск, Выборг, Воронеж.

Обе экспозиции будут находиться в Пскове всего несколько недель. Руководство Псковского музея-заповедника уверено, что для жителей и гостей города выставки станут поистине щедрым царским подарком.

«Я убеждена, что выставочные проекты подобного уровня помогут лучше понять и изучить тот период, когда весь мир наблюдал становление мощного государства Российского во главе с императором-реформатором», – подчеркнула генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.