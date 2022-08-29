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Общество

Ещё 150 жителей Псковской области вылечились от COVID-19

150 человек вылечились от коронавирусной инфекции COVID-19 в Псковской области за сутки. Всего с начала пандемии выздоровели 111 884 пациента, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

За сутки коронавирус подтвердили у 63 человек в регионе, всего COVID-19 заразилось 115 367 жителей Псковской области. Умерли 1 894 инфицированных коронавирусом человека.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Рекомендуется соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра.

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