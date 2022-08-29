Посвящённый событиям Второй мировой войны «Диктант Победы» пройдёт 3 сентября

16:07, 29 августа 2022, ПАИ

Международный исторический диктант на тему событий Второй мировой войны – «Диктант Победы» – состоится 3 сентября. Традиционно акция пройдёт при поддержке «Волонтёров Победы», Росгвардии, Минобороны, МВД, МЧС, сообщил федеральный координатор партпроекта «Историческая память», председатель комитета Госдумы по информации Александр Хинштейн. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Площадки будут организованы как офлайн, так и онлайн.

География участников будет включать Санкт-Петербург, Архангельскую, Белгородскую, Брянскую, Волгоградскую, Калининградскую, Липецкую, Московскую, Новосибирскую, Смоленскую и Тульскую области, республики Ингушетия, Калмыкия, Крым, Чувашия, Ставропольский край.

Все финалисты «Диктанта Победы» прошлого года, набравшие максимальное количество баллов, получат дипломы, дающие абитуриентам преференции при поступлении в вузы. За информацией можно следить на сайте.

Добавим, на сайте «Диктант Победы» есть тренировочные тесты для проверки своих знаний.

Напомним, акция «Диктант Победы» была запущена в 2019 году в рамках партпроекта «Историческая память». Он призван пробудить интерес у школьников, молодёжи, а также у российских и иностранных граждан к событиям героического прошлого нашей страны, возможность проверить свои знания истории, узнать новую информацию о забытых подвигах предков. На тысячах площадок в России и за рубежом участники отвечают на вопросы, посвящённые событиям Великой Отечественной войны и Великой Победы. С каждым годом количество участников акции неуклонно растёт: если в 2019 году «Диктант Победы» написали около 100 тысяч человек, то в 2021 году – уже 1,5 млн участников.