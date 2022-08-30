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Лошадиный праздник наступил по народному календарю

Фото: wikipedia.org

День Флора и Лавра наступил по народному календарю, сообщает calend.ru. Святые Флор и Лавр – раннехристианские мученики, родные братья. Они были искусными каменщиками, и правитель направил их на постройку языческого храма.

Когда храм был готов, Флор и Лавр вместе с другими христианами совершили в нем совместную молитву, а после уничтожили всех идолов. Участников этих событий по приказу правителя схватили и сожгли, а Флора и Лавра бросили в колодец и засыпали землей.

По преданию, в момент обретения мощей святых братьев прекратился падеж скота. В связи с этим на Руси Флора и Лавра почитают как покровителей лошадей. Даже на иконах этих мучеников положено писать с конями.

Фото: Анастасия Тарасова

На Руси на Флора и Лавра не допускалось привлекать лошадей к работе. Напротив, с самого утра их обхаживали: чистили, мыли, заплетали гривы, а после отводили к обедне и окропляли святой водой. Говорили, что это должно защитить лошадей от болезней. Весь день животных старались угощать лакомством — кормили пирогами, потчевали молодым пивом. Также пекли особое печенье с изображением конского копыта.

Этот день считался последним для полевых работ. Окончание сева озимых было принято отмечать праздничным гуляньем. Земледельцы вырывали полынь и рассматривали ее корни: если они толсты, на следующий год можно ждать хорошего урожая.

Начинались бабьи засидки: крестьянки собирались у какой-либо вдовы, и проводили вечера с рукоделием и за разговорами.

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