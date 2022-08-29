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Общество

«На карте 45 копеек»: псковский приют для животных просит о помощи

Приют для животных «Шанс» просит неравнодушных псковичей помочь с покупкой еды для собак и с оплатой долгов. Об этом сообщается в группе приюта в соцсети «ВКонтакте».

«Приют погибает. Нет средств ни на что: на карте приюта 45 копеек. Сухой корм закончился, крупу доели, фарш доели. Как же выживать?» – пишут зоозащитники.

«Какая-то нескончаемая черная полоса. Крутимся как белки в колесе, затыкая финансовые дыры. Взвалив на себя строительство нового приюта в дополнение к действующему, мы знали, что будет тяжело, но не представляли насколько. Постоянно и непрерывно ищем средства, чтобы прокормить собак, ищем средства на ремонт будок к зиме, ищем средства на строительство нового приюта, который необходим как воздух», — пишут зоозащитники.

Помимо финансовых проблем из-за строительства нового приюта и перенаселения, в последнее время в приюте один за другим болеют животными, отмечают в «Шансе». Кроме того, в пункт передержки регулярно поступают новые собаки с тяжелыми травмами или в ужасном состоянии. Усугубило ситуацию и то, что у старой машины «Шанса» оторвало глушитель. С её помощью зоозащитники доставляли до пункта передержки отловленных животных, отвозили заболевших в ветеринарную клинику и доставляли необходимые для приюта вещи. 

«Каждый месяц нужно платить по счетам за свет, вывоз мусора и воду. Каждый месяц нужно платить сотрудникам за их тяжелейший труд в приюте. Стоя на коленях просим помощи. Не оставьте нас в беде! Нам нужны средства на крупу, фарш и сухой корм – примерно 50 000 рублей. На оплату счета за вывоз мусора - 16 000 рублей. На зарплату сотрудникам – 60 000 рублей», — пишут в группе «Шанса». 

Реквизиты для помощи приюта можно найти в записи с просьбой о помощи или в шапке группы. 

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