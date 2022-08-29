Псковские зоозащитники нашли дом старой неизлечимо больной собаке

17:56, 29 августа 2022, ПАИ

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Старой неизлечимо больной собаке с четвёртой стадией рака нашли новый дом, сообщили в группе приюта «Лесопилка» в соцсети «ВКонтакте».

27 августа зоозащитники рассказали, что пёс Гуффи, который живёт в приюте с весны, нашёл новый дом. А уже вечером его новая хозяйка опубликовала фотографии счастливого питомца.

«Гуффи приехал домой. На улице пометил кучу голубых ёлок, памятники, кусты, облаял велосипедистов и скейтбордистов и... устал. Сейчас он находится под постоянным контролем котиков-нянек», — написала новая хозяйка Гуффи Ирина.

«Как же он любит спать в домике. Гуффи живёт одним днём. Прожили без боли и без страданий — здорово. Но какие эти дни радостные, счастливые. Вот это круто развернула судьба Гуффика», — отметила руководитель приюта Вера Короткова, комментируя фотографию, где Гуффи сидит в кошачьем домике.

Когда малыш жил на территории «Лесопилки», там у него был небольшой домик, в котором он очень любил спать. Залезал он при этом туда сильно кряхтя, как большинство чихуахуа, отметили в приюте.

Гуффи попал в приют в мае 2022 года. До этого он жил в любви и ласке со своим хозяином. Знакомая мужчины вспомнила, что однажды зимним вечером, гуляя со своими питомцами, чуть не наступила на Гуффи. Он шёл по тёмной улице, а следом за ним волочился поводок. Женщина отметила, что, вероятнее всего, поводок выскочил из слабых рук хозяина.

«Дедуля уже и сам плохо ходил, гулял с ним в нашем дворе, Видно было, что собачка тоже больна. Очень жалко было их обоих», — отметили в комментариях.

А потом соседи вдруг перестали видеть старика с собакой на улице. Как оказалось, произошло несчастье: пожилой хозяин пса попал в больницу. Как отметили в приюте, навсегда. Дети мужчины от Гуффи отказались и отвезли старого больного пса в приют.

«У Гуффи четвёртая стадия рака. Неоперабельная. Поражены практически все внутренние органы. Но пока собакен счастлив и бодр. Ничего бы не говорило о его болезни, если бы не огромная опухоль на животе. И к несчастью, это только вершина айсберга. Почки, печень, поджелудочная, простата — это уже просто опухолевые процессы, уничтожившие эти органы. Как только опухоль закроет канальчик, по которому вытекает моча, Гуффи придётся усыпить. Врач дал Гуффи от нескольких недель до нескольких месяцев», — рассказали в «Лесопилке».

Зоозащитники понимают, что у старых и больных собак очень мало шансов на поиск нового дома. Поэтому зоозащитники невероятно рады каждой такой истории. «Эмоций столько, что не хватит букв. Я обещала Ире не писать ничего, кроме «домой». Не буду. За меня напишут те, кто так же, как и я, сейчас плачут от счастья», — прокомментировала Вера Короткова отъезд Гуффи в новый дом.