Суд вынес приговор четверым военнослужащим, занимавшимся контрабандой табачных изделий

18:23, 29 августа 2022, ПАИ

Псковский гарнизонный военный суд огласил приговор в отношении военнослужащих Леонида Иванченкова, Артема Хозяшева, граждан Алексея Красева и Ивана Васильева, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 200.2 УК РФ (Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий совершённая организованной группой). Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Псковской области.



Суд установил, что с целью совершения контрабанды табачных изделий в крупном размере на территорию Эстонской Республики Красев создал организованную группу, в состав которой вошли Иванченков, Хозяшев и Васильев.



Указанные лица пытались совершить незаконное перемещение табачных изделий по акватории Псковского озера через таможенную границу Таможенного союза в крупном размере, однако их действия были пресечены сотрудниками Пограничного управления ФСБ по Псковской области.



Суд признал указанных лиц виновными в совершении преступления и назначил им наказание:

Красеву – в виде лишения свободы сроком на 4 года, Иванченкову – 3 года 6 месяцев, Хозяшеву – 3 года, Васильеву – 2 года 6 месяцев. Отбывать наказание предстоит в исправительной колонии строгого режима.



Кроме того, в соответствии со ст. 48 УК РФ суд лишил военнослужащих воинских званий.



Приговор в законную силу не вступил.