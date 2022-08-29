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Происшествия

Суд вынес приговор четверым военнослужащим, занимавшимся контрабандой табачных изделий

Псковский гарнизонный военный суд огласил приговор в отношении военнослужащих Леонида Иванченкова, Артема Хозяшева, граждан Алексея Красева и Ивана Васильева, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 200.2 УК РФ (Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий совершённая организованной группой). Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Псковской области.

Суд установил, что с целью совершения контрабанды табачных изделий в крупном размере на территорию Эстонской Республики Красев создал организованную группу, в состав которой вошли Иванченков, Хозяшев и Васильев.

Указанные лица пытались совершить незаконное перемещение табачных изделий по акватории Псковского озера через таможенную границу Таможенного союза в крупном размере, однако их действия были пресечены сотрудниками Пограничного управления ФСБ по Псковской области.

Суд признал указанных лиц виновными в совершении преступления и назначил им наказание:
Красеву – в виде лишения свободы сроком на 4 года, Иванченкову – 3 года 6 месяцев, Хозяшеву – 3 года, Васильеву – 2 года 6 месяцев. Отбывать наказание предстоит в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, в соответствии со ст. 48 УК РФ суд лишил военнослужащих воинских званий.

Приговор в законную силу не вступил.

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