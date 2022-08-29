На одном из перекрёстков Пскова тестируют новый режим работы светофора

19:01, 29 августа 2022, ПАИ

В Пскове тестируют новый режим работы светофора на перекрестке улиц Юбилейной и Кузбасской Дивизии, сообщил паблик «Подслушано у водителей Псков».



Ранее разрешавшая поворот направо допсекция светофора горела в сочетании с красным сигналом светофора, а также вместе с основной секцией светофора, разрешающей движение со стороны улицы Чудской и моста Невского.

По новой схеме во время работы зеленого сигнала теперь поворот направо на улицу Кузбасской Дивизии запрещен.