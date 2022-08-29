На одном из перекрёстков Пскова тестируют новый режим работы светофора
В Пскове тестируют новый режим работы светофора на перекрестке улиц Юбилейной и Кузбасской Дивизии, сообщил паблик «Подслушано у водителей Псков».
Ранее разрешавшая поворот направо допсекция светофора горела в сочетании с красным сигналом светофора, а также вместе с основной секцией светофора, разрешающей движение со стороны улицы Чудской и моста Невского.
По новой схеме во время работы зеленого сигнала теперь поворот направо на улицу Кузбасской Дивизии запрещен.
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