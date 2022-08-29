Мэр Риги озвучил расценки на снос памятника Освободителям

23:36, 29 августа 2022, ПАИ

Мэр Риги Мартиньш Стакис на своей странице в Twitter озвучил расценки на снос памятника Освободителям. По его словам, самые дорогие работы еще впереди – это разборка бассейна.

А снос скульптур и обелиска занимают лишь 7% стоимости всех затрат. Напомним, всего на демонтаж памятника было выделено 2,1 миллиона евро.

Комитет ООН по правам человека опоздал с просьбой остановить снос памятника Освободителям Риги, поскольку оно появилось уже после демонтажа монумента, заявила официальный спикер МИД Латвии Диана Эглите 29 августа, сообщает ИА «Красная весна».

«Вечером 26 августа в МИД поступили от Комитета ООН по правам человека жалобы, поданные 24 августа пятью лицами, относительно возможных нарушений Международного пакта ООН о гражданских и политических правах в Латвии», – сказала Эглите.

Однако к этому времени снос монумента уже завершился. Это произошло в четверг, 25 августа, отметила представитель латвийского ведомства.

Напомним, власти Латвии начали демонтаж памятника Освободителям Риги 23 августа. Скульптуру «Мать-Родина» снесли 24 августа, а 25 августа – 79-метровый обелиск.