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Страна и мир

На территории первого магазина IKEA в Эстонии нашли два боеприпаса Второй мировой войны

Сегодня стало известно, что за несколько дней до открытия  первого магазина IKEA в Эстонии на территории были найдены два боеприпаса времен Второй мировой войны: бомба и авиабомба весом 250 и 500 кг соответственно. Об этом пишет Telegram-канал «Шпроты в изгнании».

Строители незамедлительно вызвали на место саперную группу, совместно с полицейскими боеприпасы были вывезены на безопасную территорию и успешно обезврежены.

«За последние 15 лет в столице в ходе строительных и земляных работ находили различные взрывные устройства, но 500-килограммовая авиабомба – это редкая для Эстонии находка», – сказал глава Пыхьяской саперной группы Райдо Таалманн.

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