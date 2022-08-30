Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Модернизация канализационной системы завершается в Печорах

30 августа в рамках рабочей поездки в Печорский район губернатор Псковской области Михаил Ведерников оценил работы по модернизации городской канализационной системы. На объекте также присутствовали заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко и руководители профильных исполнительных органов региона, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства Псковской области.

Проект предполагает строительство в Печорах двух канализационно-насосных станций, реконструкцию ещё одной, а также прокладку сетей канализации. Работы ведутся в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Стоимость контракта — 165 млн рублей.

Губернатор осмотрел центральную канализационно-насосную станцию на улице Ленина, реконструкция которой практически завершена. Представитель подрядной организации рассказал, что монтаж оборудования уже осуществлён, закончена прокладка трубопроводов канализации. В настоящее время завершается благоустройство прилегающей территории и прокладка наружных сетей электроснабжения, что позволит обеспечить технологическое присоединение.

Также выполнены работы по прокладке трубопроводов канализации, завершён монтаж двух канализационно-насосных станций на улицах Международной и Подгорной.

Глава региона Михаил Ведерников поинтересовался сроками завершения работ, а также уточнил, какие объекты будут охвачены новой системой водоотведения. Подрядчик заверил, что полностью работы завершатся за полтора месяца. Обновлённая канализационная система охватит всю территорию городского поселения и Псково-Печерский монастырь. Михаил Ведерников по итогам осмотра также поручил установить на площадке систему видеонаблюдения, чтобы обеспечить контроль за сохранностью объекта.

По итогам осмотра глава региона дал положительную оценку проведённой работе, отметив большое значение проекта для города. «Модернизация канализационной системы позволит повысить надёжность работы, сэкономить потребление электроэнергии, улучшит экологическую ситуацию, а также создаст перспективы подключения новых потребителей», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

30 августа 2022

Улицу Энтузиастов затопило в Пскове
30 августа 2022

Преподавателям ПсковГУ вручили награды Минобрнауки России
30 августа 2022

Более 306 млн тестов на COVID-19 провели в России
30 августа 2022

Более 1,5 тысячи человек болеет коронавирусом в Псковской области
30 августа 2022

В Стругах Красных подрядчик не успел закончить ремонт школы к 1 сентября
30 августа 2022

26 праздничных дней: как псковичи будут отдыхать в 2023 году
30 августа 2022

Дожди и до 19 градусов тепла ожидается в Псковской области 31 августа
30 августа 2022

Преподаватели ПсковГУ станут спикерами на историко-культурном форуме «Истоки»

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...