Модернизация канализационной системы завершается в Печорах

11:28, 30 августа 2022, ПАИ

30 августа в рамках рабочей поездки в Печорский район губернатор Псковской области Михаил Ведерников оценил работы по модернизации городской канализационной системы. На объекте также присутствовали заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко и руководители профильных исполнительных органов региона, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства Псковской области.

Проект предполагает строительство в Печорах двух канализационно-насосных станций, реконструкцию ещё одной, а также прокладку сетей канализации. Работы ведутся в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Стоимость контракта — 165 млн рублей.

Губернатор осмотрел центральную канализационно-насосную станцию на улице Ленина, реконструкция которой практически завершена. Представитель подрядной организации рассказал, что монтаж оборудования уже осуществлён, закончена прокладка трубопроводов канализации. В настоящее время завершается благоустройство прилегающей территории и прокладка наружных сетей электроснабжения, что позволит обеспечить технологическое присоединение.

Также выполнены работы по прокладке трубопроводов канализации, завершён монтаж двух канализационно-насосных станций на улицах Международной и Подгорной.

Глава региона Михаил Ведерников поинтересовался сроками завершения работ, а также уточнил, какие объекты будут охвачены новой системой водоотведения. Подрядчик заверил, что полностью работы завершатся за полтора месяца. Обновлённая канализационная система охватит всю территорию городского поселения и Псково-Печерский монастырь. Михаил Ведерников по итогам осмотра также поручил установить на площадке систему видеонаблюдения, чтобы обеспечить контроль за сохранностью объекта.

По итогам осмотра глава региона дал положительную оценку проведённой работе, отметив большое значение проекта для города. «Модернизация канализационной системы позволит повысить надёжность работы, сэкономить потребление электроэнергии, улучшит экологическую ситуацию, а также создаст перспективы подключения новых потребителей», — подчеркнул Михаил Ведерников.