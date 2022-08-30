Авторские арт-туры планируется организовать в художественной резиденции в Псковском районе

13:28, 30 августа 2022, ПАИ

В деревне Кебь Псковского района в арт-резиденции для художников планируется в будущем организовывать авторские арт-туры. Об этом в интервью газете «Аргументы и Факты – Псков» рассказала художник, живописец и реставратор, один из основателей резиденции Екатерина Мартьянова.

«Думаем сейчас над созданием авторских арт-туров в сотрудничестве в том числе и с местными искусствоведами, краеведами, художниками, арт-менеджерами. Вырученные от них средства позволят молодым художникам работать в резиденции бесплатно», - сказала она.

Кроме того, по словам Екатерины Мартьяновой, в будущем также планируется писать грантовые заявки на приобретение профессиональных систем для экспонирования и хранения произведений, строительство и оборудование мастерских. Екатерина Мартьянова также подчеркнула, что, вероятно, резиденция будет привлекать для развития инвесторов, менторов и просто заинтересованных людей.