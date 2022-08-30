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Преподавателям ПсковГУ вручили награды Минобрнауки России

Ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина вручила ведомственные награды Министерства науки и высшего образования РФ преподавателям вуза. Торжественное мероприятие прошло сегодня, 30 августа, на заседании учёного совета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Медалью «За безупречный труд и отличие» III степени была отмечена кандидат педагогических наук, доцент кафедры европейских языков и культур факультета русской филологии и иностранных языков института гуманитарных наук и языковых коммуникаций Галина Маслова.

Медалью «За вклад в реализацию государственной политики в области образования и научно-технологического развития» наградили кандидата исторических наук, доцента кафедры отечественной истории исторического факультета института гуманитарных наук и языковых коммуникаций Людмилу Алиеву, кандидата биологических наук, доцента кафедры зоологии и экологии животных естественно-географического факультета института медицины и экспериментальной биологии Владимира Борисова, кандидата педагогических наук, доцента кафедры математики и теории игр института математического моделирования и игропрактики Татьяну Гавазу, кандидата юридических наук, доцента кафедры гражданского права и процесса института права, экономики и управления Аллу Серебрякову, а также доктора юридических наук, профессора кафедры гражданского права и процесса института права, экономики и управления Ольгу Серову.

Звание «Почётный работник сферы образования Российской Федерации» присвоено доктору филологических наук, доценту, профессору кафедры филологии, коммуникаций и русского языка как иностранного факультета русской филологии и иностранных языков института гуманитарных наук и языковых коммуникаций Аиде Разумовской.

Кандидат педагогических наук, научный сотрудник научно-образовательной лаборатории «Социогуманитарная регионика» Мая Муратова награждена нагрудным знаком «Молодой учёный».

Почётные грамоты Министерства науки и высшего образования РФ получили кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии и сопровождения развития ребёнка института образования и социальных наук Екатерина Ковалевская и старший преподаватель кафедры математики и теории игр института математического моделирования и игропрактики Дмитрий Лобарев.

Нагрудным знаком «Ветеран» Минобрнауки России отмечены шесть преподавателей ПсковГУ. В их числе кандидат экономических наук, доцент кафедры управления и административного права института права, экономики и управления Ирина Дагаева, доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры филологии, коммуникаций и русского языка как иностранного факультета русской филологии и иностранных языков института гуманитарных наук и языковых коммуникаций Любовь Юрчук, кандидат филологических наук, доцент кафедры филологии, коммуникаций и русского языка как иностранного факультета русской филологии и иностранных языков института гуманитарных наук и языковых коммуникаций Лина Воробьева.

Также этот нагрудный знак вручили доктору экономических наук, профессору кафедры экономики, финансов и финансового права института права, экономики и управления Светлане Егоровой, кандидату технических наук, доценту кафедры математики и теории игр института математического моделирования и игропрактики Виктору Кошмаку, кандидату педагогических наук, доценту кафедры образовательных технологий института образования и социальных наук Ирине Михайловой.

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