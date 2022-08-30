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Почти шесть тысяч заявлений на бюджетные места подали абитуриенты ПсковГУ в этом году

На бюджетные места бакалавриата и специалитета очной формы обучения ПсковГУ в этом году подали 5 908 заявлений. В числе абитуриентов – молодые люди из 62 регионов России и 17 стран мира (Таджикистан, Узбекистан, Египет, Эстония, Сирия, Туркменистан, Йемен, Казахстан). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

В 2022 году приёмная кампания в ПсковГУ стартовала 1 июня, у большинства вузов – 20 июня. Приём в этом году был необычным, так как после пандемии 2020-2021 года в порядок и правила приёма были внесены изменения, в частности, зачисление по оригиналам или отметке о согласии на зачисление и подтвержденным документам об образовании на портале госуслуг. Как и в прошлом году, для подачи документов абитуриентам не требовалось являться лично в приёмную комиссию: они могли подать документы дистанционно, при помощи электронной системы вуза, а также через портал госуслуг, воспользовавшись суперсервисом приёма. Вместе с тем абитуриенты могли прийти лично в университет за консультацией и помощью в электронной подаче документов.

Исходной базой для планирования приёмной кампании являлись контрольные цифры приёма, установленные для университета. В этом году по сравнению с прошлым количество мест увеличилось. В частности, на очное обучение по программам бакалавриата и специалитета было выделено 773 места (в 2020 году – 733, в 2021 году – 600 мест). Контрольные цифры по программам среднего профессионального обучения составили 390 мест (в 2020 году – 245, в 2021 году – 240 мест). В основном увеличение госзаказа произошло за счёт роста числа мест на направления в сфере экономики, права и управления, психологии.

Среди специальностей, которые пользовались наибольшей популярностью у абитуриентов этого года, – юриспруденция (404 заявления), IT-направления («Информационные системы и технологии», «Информатика и вычислительная техника», «Прикладная информатика» – 392, 358 и 313 заявлений соответственно), «Лечебное дело» (297 заявлений), «Реклама и связи с общественностью» (290 заявлений).

Кроме того, молодых людей интересовали такие направления, как «Математика и компьютерные науки», «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки: история и обществознание)» и «Педагогическое образование (Начальное образование)».

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