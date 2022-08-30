Заболевания глаз у взрослых обсуждают в медиацентре ПАИ

15:03, 30 августа 2022, ПАИ

30 августа в 15:00 в медиацентре ПАИ в традиционной медицинской рубрике проходит пресс-конференция, посвященная заболеваниям глаз у взрослых.

Как ковид повлиял на заболеваемость глаз у псковичей, какова статистика по близорукости в регионе, какие офтальмологические операции, которые проводятся в Псковской областной клинической больнице, сегодня самые распространенные, проходит ли коррекция зрения бесследно для глаз?

На эти и другие вопросы отвечает заведующая офтальмологическим отделением Псковской областной клинической больницы, врач-офтальмолог Татьяна Борисова.