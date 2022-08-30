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Общество

Михаил Ведерников остался недоволен качеством работ на готовящемся к сдаче ФОКОТе в Печорах

30 августа губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил строительную площадку физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ) в Печорах и озвучил целый ряд замечаний относительно качества строительно-монтажных работ. В осмотре спортивного объекта также участвовали зампредседателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко, глава района Сергей Тарасик и другие официальные лица, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства Псковской области.

Строительство ФОКОТа началось несколько лет назад, но сроки сдачи объекта неоднократно переносились из-за бездействия подрядной организации. В настоящее время осталось выполнить разметку беговых дорожек.

Осмотрев спортивный объект, Михаил Ведерников озвучил целый ряд замечаний относительно качества строительно-монтажных работ. В частности, он обратил внимание на состояние асфальтового покрытия площадки ФОКОТа, которое уже начало частично разрушаться, а также низкое качество подготовки основания для укладки прорезиненного покрытия беговых дорожек, ливневой канализации. В связи с этим главе района Сергею Тарасику поручено провести претензионную работу с подрядчиком, чтобы устранить все озвученные недостатки.

Губернатор также поинтересовался, установлены ли системы освещения и видеонаблюдения на спортплощадке. Сергей Тарасик заверил, что эти работы проведены в полном объеме.

Кроме того, губернатор поручил главе муниципального образования привести в надлежащее состояние подход к спортивному объекту.

Строительство ФОКОТа ведется за счет средств консолидированного бюджета в рамках проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». На территории спортивного объекта расположено футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, тренажерный комплекс, воркаут-площадка, а также площадки для игровых видов спорта. Заказчик работ — администрация Печорского района.

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