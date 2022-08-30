Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Сотрудниками Управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области завершена процедура реадмиссии гражданина Латвии

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

29 августа сотрудниками Управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области завершена процедура реадмиссии в отношении гражданина Республики Латвии: 55-летний мужчина находился на территории России незаконно, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Гражданин был передан латвийской стороне через многосторонний автомобильный пункт пропуска «Убылинка».

В соответствии с Федеральным законом от 15 июля 1996 года № 114–ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» въезд в Российскую Федерацию ему закрыт на пять лет.

Управление по вопросам миграции напоминает о необходимости урегулирования своего правового статуса иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Российской Федерации ввиду поэтапного снятия антиковидных ограничений и возобновления транспортного сообщения с иностранными государствами.

В отношении лиц, не оформивших разрешительные документы на право пребывания в Российской Федерации, действующим законодательством предусмотрено принятие мер административного воздействия в виде административного выдворения, депортации или реадмиссии. Исполнение данных процедур предусматривает закрытие въезда на территорию Российской Федерации для иностранного гражданина на срок от 3 до 10 лет.

Так, в 2022 году с территории Псковской области выдворено 76 иностранных граждан, депортировано – 26, реадмиссировано – 21.

По вопросам оформления разрешительных документов необходимо обращаться в ближайшее подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России по Псковской области либо в ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России по адресу: г. Псков, ул. Я. Фабрициуса, д. 10.

  • Фото с места происшествия
    Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Фото с места происшествия
    Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Фото с места происшествия
    Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Фото с места происшествия
    Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Фото с места происшествия
    Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Фото с места происшествия
    Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области

https://youtu.be/8JzIm6GvwGg

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

30 августа 2022

На Рижском проспекте горит автомобиль

30 августа 2022

Сотрудниками Управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области завершена процедура реадмиссии гражданина Латвии
30 августа 2022

Водитель автомобиля сбил пешехода на пешеходном переходе
30 августа 2022

Спасатели извлекли из озера тело 15-летнего подростка

30 августа 2022

Мотоциклист госпитализирован в медучреждение в результате ДТП в Пскове

29 августа 2022

В результате столкновения трёх автомобилей госпитализирована пассажирка

29 августа 2022

ФОТОФАКТ Мёртвую рыбу обнаружили в реке Шелони Порховского района
29 августа 2022

Водитель автомобиля сбил подростка на самокате в Пскове

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...