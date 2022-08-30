Сотрудниками Управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области завершена процедура реадмиссии гражданина Латвии

17:32, 30 августа 2022, ПАИ

29 августа сотрудниками Управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области завершена процедура реадмиссии в отношении гражданина Республики Латвии: 55-летний мужчина находился на территории России незаконно, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Гражданин был передан латвийской стороне через многосторонний автомобильный пункт пропуска «Убылинка».

В соответствии с Федеральным законом от 15 июля 1996 года № 114–ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» въезд в Российскую Федерацию ему закрыт на пять лет.

Управление по вопросам миграции напоминает о необходимости урегулирования своего правового статуса иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Российской Федерации ввиду поэтапного снятия антиковидных ограничений и возобновления транспортного сообщения с иностранными государствами.

В отношении лиц, не оформивших разрешительные документы на право пребывания в Российской Федерации, действующим законодательством предусмотрено принятие мер административного воздействия в виде административного выдворения, депортации или реадмиссии. Исполнение данных процедур предусматривает закрытие въезда на территорию Российской Федерации для иностранного гражданина на срок от 3 до 10 лет.

Так, в 2022 году с территории Псковской области выдворено 76 иностранных граждан, депортировано – 26, реадмиссировано – 21.

По вопросам оформления разрешительных документов необходимо обращаться в ближайшее подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России по Псковской области либо в ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России по адресу: г. Псков, ул. Я. Фабрициуса, д. 10.



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области











https://youtu.be/8JzIm6GvwGg