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Общество

Преподаватели ПсковГУ проведут цикл консультаций «Книжная полка для вашего ребёнка»

В ПсковГУ стартовал цикл дистанционных консультаций в формате литературных бесед «Книжная полка для вашего ребёнка» под руководством преподавателей ПсковГУ Ирины Михайловой и Елены Рогалёвой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Мероприятия организованы по заявкам родителей. В ходе бесед затрагиваются вопросы о том, как и зачем обсуждать книги с ребёнком, какие речевые игры способствуют балансу между интересом к чтению и возможностями ребёнка, какие терапевтические сказки желательно прочитать с детьми, какие книги стоит прочесть взрослым, прежде чем давать их детям, и какие новые герои появились в современных детских книгах.

Слушатели могут просмотреть видео, презентации, фото и прочитать комментарии организаторов в группе (vk.com/club215452756). Для получения обратной связи и общения между всеми участниками созданы специальные посты-диалоги.

Организаторы в закрытой группе делятся со слушателями опытом современных писателей, методистов, своим личным опытом в чтении книг, предлагают родителям конкретные книги современных писателей.

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